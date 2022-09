Famalicão: Festa dos 70 anos do Mercado Municipal com direito a descontos

O Mercado Municipal de Famalicão foi inaugurado a 21 de setembro de 1952. Passados 70 anos, a data será assinalada com descontos para os clientes.

A campanha, intitulada “70 anos/70 euros de desconto”, prevê que os clientes recebam um talão no final de cada compra, talão esse que deverá ser inserido numa tômbola presente no Mercado.

A campanha vai decorrer entre os dias 21 e 30 de setembro. O sorteio dos 10 vouchers, cada um de 70 euros de desconto, será realizado findo este período e os vencedores serão anunciados nas redes sociais da Praça.

As normas do sorteio estarão disponíveis para consulta no site da Praça-Mercado Municipal de Famalicão, em https://www.pracafamalicao.pt/.

Mas as comemorações englobam também muita animação. De quarta a sábado “Há Festa na Praça”, com as noites a serem preenchidas com Djs e uma roda de samba, com destaque para a atuação da banda brasileira Toque Social já nesta quarta-feira, dia 21 de setembro.

Recorde-se que o Mercado Municipal foi inaugurado a 21 de setembro de 1952. Desde cedo teve uma grande importância no desenvolvimento da vila, sobretudo pelo fator económico. Começou a ser construído em 1950, sob alçada do presidente da Câmara Álvaro Folhadela Marques, tendo o edifício sido projetado pelo arquiteto Júlio José de Brito, em 1948. Depois, renasceu para a contemporaneidade no dia 25 de Abril de 2021, após uma profunda obra de renovação, que o tornou mais funcional e potenciador de novas experiências e vivências.