Mercadona abre nova loja em Guimarães e colabora com o Lar de Santa Estefânia

A Câmara Municipal da Trofa vai avançar com a implementação do Programa Eco.AP – Eficiência Energética na Iluminação Pública. Um investimento de mais de 3,7 milhões de euros que, para além de fazer com que o Município tenha uma redução imediata na fatura de energia elétrica no valor mínimo garantido de 1,7 milhões de euros no decurso do prazo contratual, fará diminuir as emissões de CO2, reduzirá a poluição luminosa e aumentará a restituição cromática.

Este programa efetuado em parceria com a AdEPorto – Agência de Energia do Porto, tem como objetivo a conceção, a implementação e gestão de Medidas de Melhoria de Eficiência Energética, destinadas a aumentar a eficiência energética na utilização final da energia nos equipamentos identificados.

Com a implementação deste projeto serão substituídas todas as luminárias existentes na rede de iluminação pública equipadas com lâmpadas de descarga por luminárias de tecnologia LED, o que vai permitir reduzir significativamente o consumo de energia elétrica em iluminação pública, melhorar os níveis de iluminação, bem como a sua correta adequação aos níveis reais de utilização. Reduzir a taxa média de avarias, assim como os tempos de reposição em serviço e reparação, aumentar o conforto visual e a segurança dos utentes na via pública e uniformizar as soluções tecnológicas e o design, são outras mais-valias resultantes da implementação do projeto.

Assim, ao serem substituídas as cercas de 9000 luminárias públicas existentes no Município da Trofa, a autarquia obterá uma poupança mínima garantida, no decurso do prazo contratual, de mais 1,7 milhões de euros por ano..