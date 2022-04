Mercadona abre segundo supermercado na cidade de Guimarães

A Câmara Municipal da Trofa disponibiliza, a partir deste mês de abril, o novo sítio na internet da Rede de Bibliotecas do Concelho (ebiblioteca.mun-trofa.pt). A partir de agora, qualquer munícipe que pretenda pesquisar o catálogo bibliográfico da Biblioteca Municipal Prof. Doutor António Cruz, requisitar ou renovar o empréstimo de um livro já poderá fazê-lo através de um simples clique. «A constante aposta nos serviços de proximidade junto da comunidade levou a Câmara da Trofa a lançar este novo site. Acreditamos que será mais uma ferramenta que permite encurtar distâncias entre os trofenses e as Bibliotecas do concelho», destaca Renato Pinto Ribeiro, vereador da Cultura.

No mês em que se comemora o Dia Internacional do Livro Infantil e o Dia Mundial do Livro, a Câmara Municipal da Trofa lança este novo serviço municipal de proximidade, funcionando de forma simples e eficaz, agregando num só local, cerca de 20 bibliotecas do concelho. O novo site disponibiliza um catálogo online com mais de 17000 documentos disponíveis, entre livros, CD’s e DVD’s). Os leitores podem escolher o livro que pretendem requisitar e proceder ao levantamento no local indicado.

Para além da reserva de livros, permite ao utilizador consultar os livros do Plano Nacional de Leitura, conhecer em detalhe os documentos sobre o Concelho da Trofa e escritores trofenses na seção “Fundo Local”, analisar as novidades bibliográficas em destaque, assim como, conhecer o Top de leituras. O novo site tem ainda uma secção de notícias e outra com a agenda de eventos e iniciativas promovidas pelas bibliotecas integrantes da Rede.