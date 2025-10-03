Sociedade

Mercadona apoia Campanha do Banco Solidário Animal, de 3 a 12 de outubro

Pelo quarto ano consecutivo a solidariedade animal volta a estar no centro das atenções da Mercadona. Entre 3 e 12 de outubro, a empresa volta a participar na campanha do Banco Solidário Animal, organizada pela Animalife. A empresa coloca à disposição desta campanha todas as suas lojas, nos distritos onde está presente: Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Santarém, Viseu, Viana do Castelo.

Durante a campanha, os clientes podem apoiar animais em risco através de uma doação simples: 1€ ou múltiplos desse valor no momento do pagamento. Todo o montante recolhido é entregue à Animalife em forma de cartões, que depois chegam a associações de proteção animal locais. Estas instituições utilizam os cartões para comprar os bens de que realmente precisam, garantindo uma ajuda prática e direta para melhorar o bem-estar dos animais.

Gabriela Oliveira, Responsável de Ação Social da Mercadona em Portugal, refere que “a Mercadona acredita que cada campanha faz a diferença, por isso participar na campanha do Banco Solidário Animal é mais um passo que representa o compromisso da empresa para com o bem-estar animal. Este é o quarto ano consecutivo em que nos unimos à Animalife nesta iniciativa, que tem contado com a enorme generosidade dos nossos clientes. Já são mais de 60 lojas envolvidas e, a cada nova edição, sentimos que o impacto desta causa cresce.”

Segundo Rodrigo Livreiro, presidente de direção da Animalife, o Banco Solidário Animal é a maior iniciativa nacional de apoio direto a animais em risco. A edição que decorre de 3 a 12 de outubro nas lojas Mercadona tem um objetivo muito claro: garantir alimento e bens essenciais para milhares de animais que estão a cargo das associações, dos protetores e das famílias em situação de vulnerabilidade, em todo o país”.

A Animalife é uma associação nacional sem fins lucrativos de sensibilização e apoio social e ambiental. A sua missão é reduzir o problema do abandono animal em Portugal. Além das ações de sensibilização, a organização criou e gere o Banco Solidário Animal, uma campanha que apoia diretamente três grupos: animais sob responsabilidade de Associações e Grupos de Proteção Animal, famílias economicamente carenciadas com animais a cargo e pessoas em situação de sem-abrigo acompanhadas pelos seus companheiros.

Na edição passada do Banco Solidário Animal, realizada em parceria com a Mercadona, graças ao contributo de milhares de clientes, foi possível angariar um total de 95 515€.

Preço dos combustíveis desce até 2 cêntimos na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, gasolina e gasóleo devem ficar mais baratos.

No caso do gasóleo a descida é mais evidente, 2 cêntimos por litro, já a gasolina desce apenas 0,5 cêntimos.

Famalicão: PAN realiza evento online para lembrar o Dia Mundial do Animal

No próximo sábado, às 18 horas, nas plataformas do PAN Famalicão será transmitida uma conversa com o tema “Dia Mundial do Animal: Um Compromisso com a Proteção”. Estão confirmadas, até ao momento, a presença de representantes do Famalicão Sem Correntes – Movimento de Libertação de Cães Acorrentados; da Associação de resgate Coração100Dono e do Santuário Cães na Quinta.

Para o PAN «é importante ouvirmos quem está no terreno e quem diariamente tem de dar resposta a situações exigentes, muitas vezes com uma total demissão de responsabilidades por parte das autarquias», refere Sandra Pimenta, candidata à Câmara Municipal e que irá moderar a conversa, através da qual pretende dar destaque aos diferentes tipos de trabalho que as associações vão desenvolvendo.

 

 

Famalicão: Criança de 10 anos desaparecida desde Julho encontrada em Delães numa casa abandonada

A Polícia Judiciária localizou, esta segunda-feira, em Delães, Famalicão, uma criança de 10 anos que tinha sido raptada pelo pai no passado mês de julho, em Guimarães.

Segundo avança o Correio da Manhã, o menor foi encontrado numa casa abandonada, conhecida por ser frequentada por toxicodependentes. A criança apresentava ferimentos e encontrava-se debilitada.

Foi transportada de imediato para o Hospital de Famalicão.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades.

Mário Passos quer construir 400 casas com renda acessível em Famalicão

A habitação é um dos pilares centrais do programa eleitoral de Mário Passos, candidato da coligação “Mais Ação. Mais Famalicão.” às próximas autárquicas. O destaque vai para a construção de 400 novas casas para arrendamento acessível, dirigidas a famílias da classe média, dando continuidade às mais de 200 já iniciadas no atual mandato.

A estratégia prevê ainda parcerias público-privadas para construção a custos controlados em terrenos municipais, lotes urbanizados a preços acessíveis para jovens até 35 anos e uma oferta pública de arrendamento para subarrendar a famílias.

O programa municipal “Casa Feliz” será reforçado, com mais apoio no pagamento de rendas, reabilitação de habitações e combate à pobreza energética. Está igualmente prevista a aprovação da Carta Municipal de Habitação e a criação do Conselho Local de Habitação.

HumanitAVE na 28ª missão humanitária na Guiné-Bissau entrega de 12 furos de água

A HumanitAVE esteve, na última semana, em mais uma missão humanitária na Guiné-Bissau. Esta 28ª edição ficou marcada pela inauguração de 12 furos de água potável, integrados no projeto “Água é Vida”, que chegaram a várias comunidades locais.

A missão contou com a presença de empresários que financiaram as infraestruturas. Os momentos de inauguração foram vividos com festa, emoção e gratidão pelas comunidades beneficiadas.

Além da entrega dos furos, a HumanitAVE acompanhou os projetos em curso e preparou o arranque do novo ano letivo nas escolas comunitárias que apoia. As voluntárias permanecerão ainda no terreno para distribuir kits escolares a cada criança.

Famalicão: Três feridos em colisão entre três viaturas e corte da N206 em Outiz

Três pessoas ficaram feridas, na tarde deste sábado, na sequência de uma colisão entre três viaturas, na Avenida Jorge Reis, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h40 e as vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e de Viatodos.

O trânsito na N206 esteve cortado para se procederem às operações de socorro.