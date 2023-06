Mercadona apresenta gelados vegan de pistacho, chocolate e manga para este verão

As casas de apostas em Portugal têm beneficiado cada vez mais em Portugal da curiosidade dos novos apostadores, e isso deve-se a vários fatores legais, do posicionamento deste tipo de serviços e também da forma como são anunciados. Tudo começou há cerca de 10 anos quando a legislação Portuguesa permitiu legalizar as casas de apostas, criando um serviço mais regulado, transparente e bom para todos (tanto os jogadores, que ficam com benefícios, mas também para as casas de aposta com bonus sem deposito que vêm o seu excelente serviço reconhecido por entidades governamentais).

Considerando esta situação, esta é uma excelente altura para os novos apostadores, ou meramente curiosos, fazerem a sua primeira aposta e também para os apostadores recorrentes continuarem a confiar nas casas de apostas legalizadas no nosso país.

De seguida, listamos algumas funcionalidades e oportunidades que pode não conhecer e que existem em casas de apostas em Portugal:

Bónus de boas-vindas

Com foco especial nos novos apostadores, so bónus de boas-vindas são serviços disponíveis em casas de aposta com bonus sem deposito, para que possa conhecer melhor o serviço de apostas desportivas e ao mesmo tempo familiarizar-se com o site no qual se vai registar.

Apenas pode ter um registo, ou seja, não é permitido o registo duplicado para a mesma pessoa, mas a boa notícia é que existem vários sites que oferecem bónus de boas-vindas, e pode-se registar em todos.

Desta forma, aproveita o conhecimento do site e os bónus. Se ganhar as suas primeiras apostas, ainda melhor, mas lembre-se que deve sempre ver as apostas desportivas como uma forma de entretenimento e não um vício.

Informações em tempo real

Ao contrário de antigamente onde tinha que ir a uma tabacaria colocar o seu palpite, sem poder colocar uma aposta a meio do jogo, o que acontece atualmente nas casas de apostas é que todos os jogos têm informações em tempo real não só do resultado, mas dos campos, remates, defesas, etc.

Tudo isto serve para fazer apostas em tempo real, podendo fazer a sua aposta à medida que vai analisando o jogo que está a ser feito. Existem ainda alguns jogos que podem ter transmissão direta, para poder assistir sem utilizar uma TV.

Ajuda em caso de dificuldades

Qualquer casa de apostas legalizada em Portugal tem uma forma de obter suporte em Português que lhe vai permitir aceder aos serviços de ajuda sempre que necessário. Com esta opção de ajuda pode tirar dúvidas sobre a casa de apostas, ler as perguntas mais frequentes ou comunicar algum problema que tenha.

Tem ainda uma ajuda extra, prevista na legislação, onde pode fazer o seu próprio limite de jogo, ou em casos mais graves, um tribunal pode fazer com que seja impossibilitado de aceder a uma casa de apostas, de todo, por existir um vício no jogo.

Em conclusão: as apostas em Portugal

O cenário das apostas em Portugal está cada vez mais conhecido e legalizado há cerca de uma década, existindo anúncios na TV, em patrocínios de clubes e outros que dão um bom noma e este setor.

Por tudo isto, e não só, usar uma casa de apostas nos dias de hoje é algo que deve ser cada vez mais normalizado e, se ainda não o fez, experimente hoje mesmo fazer a sua primeira aposta on-line!