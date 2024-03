Mercadona aumentou em 90% as vendas em Portugal, no último ano

O FAC levou cinco atletas aos 59.º Campeonatos Internacionais que decorreram nas Caldas da Rainha, do dia 6 ao dia 10. Foram eles: Adriana Gonçalves e Sónia Gonçalves (Seleção Nacional), Catarina Martins, Simão Ferreira e Tiago Araújo.

Tiago Araújo e Simão Ferreira perderam na 1.ª ronda da qualificação para Pares Homens com um par alemão que foi um dos vencedores dessa fase.

Simão Ferreira e Catarina Martins, na 1ª ronda da qualificação em Pares Mistos, perderam com um par suíço que mais tarde se cruzou com o par misto da Sónia Gonçalves, na última ronda, saindo a nossa atleta vitoriosa nessa fase.

Catarina Martins ainda disputou a qualificação do Singular Senhora tendo sido derrotada por uma atleta ucraniana uma das vencedoras dessa fase.

Adriana Gonçalves, na qualificação de Singulares Senhora perdeu na 1ª ronda com uma atleta francesa.

Com Sónia Gonçalves, na 1ª ronda do quadro principal saíram derrotadas com um par também francês.

Sónia Gonçalves, na qualificação de Singulares Senhoras, perdeu apenas na última ronda com uma atleta de Singapura que seguiu até às meias finais do Campeonato.

No Par Misto, no quadro principal, saíram derrotados na 1ª ronda com uma dupla francesa.

No próximo fim de semana, o FAC estará em Espinho para disputar a 2.ª Jornada Zonal com os Não Seniores no sábado e os Seniores no domingo.