Mercadona ultrapassa as 100 000 pessoas na equipa, todos com contratos sem termo e de qualidade

A Mercadona alcançou um novo marco: ultrapassou as 100.000 pessoas na sua equipa, todas elas com contratos sem termo e de qualidade, facto que reflete a firme e constante aposta da empresa em incorporar talento como fator-chave no seu projeto. A empresa encerrou 2023 com uma equipa formada por 104.000 pessoas, 5.300 em Portugal e 98.700 em Espanha, após ter criado 5.000 novos empregos no último exercício.

A evolução da equipa foi notória nos últimos anos, principalmente desde o início da brutal transformação da Mercadona, anunciada no final de 2016, para consolidar um modelo de empresa mais digital, produtivo e sustentável. Desde então, a empresa criou 25.000 novos empregos, o que em termos relativos representa um aumento de 32%.

Consciente de que os colaboradores são o melhor ativo da empresa e essenciais para o seu crescimento, a Mercadona aposta em emprego estável e de qualidade, com salários acima da média do setor e com um salário mínimo que, em Portugal, se situa 20% acima do Salário Mínimo Nacional.

Para continuar a garantir o poder aquisitivo da equipa, no âmbito do seu Modelo de Qualidade Total, a empresa aumentou este ano os salários, uma vez mais, de acordo com o IPC registado em dezembro, sendo a retribuição anual bruta de entrada para um operador de supermercado de 13.791,61€ com progressão a 18.861,84€, com subsídios de férias e Natal incluídos, aos quais acresce ainda o subsídio de alimentação diário e subsídio de domingos e feriados.

Além disso, ao salário bruto anual, a empresa acrescenta o prémio por objetivos, logo após o primeiro ano e caso se atinjam as metas e objetivos definidos no início do ano, que corresponde a um salário extra. Este valor ascende a dois salários depois de alcançados cinco anos de antiguidade. Este ano, excecionalmente, os colaboradores receberão adicionalmente um prémio extra correspondente a metade do seu salário.

No balanço de 2023, e em matéria de formação dos colaboradores, é importante destacar que os 110 milhões de euros destinados a consolidar e a melhorar as competências e conhecimento da sua equipa, se concretizaram em mais de 3,4 milhões de horas de formação. Além disso, no universo da empresa, 2.221 colaboradores foram promovidos a postos de maior responsabilidade, prova de que a Mercadona é um projeto empresarial que permite à sua equipa crescer ao ritmo da empresa.

Trabalhar na Mercadona

A Mercadona tem uma política de recursos humanos que aposta na estabilidade laboral , na formação e na progressão salarial , mantendo, ano após ano, o compromisso de formar uma equipa focada na excelência e no serviço, altamente motivada e alinhada com a visão da empresa. Para isso, além de um salário atrativo e contrato de efetividade desde o primeiro dia, a Mercadona oferece aos seus colaboradores a possibilidade de evoluírem dentro da empresa, recorrendo a políticas de formação constante e adaptadas ao posto a desempenhar.

No que respeita ao perfil global da equipa da Mercadona, a maior percentagem de colaboradores (39%) tem idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos, sendo que 29% têm entre 30 e 39 anos; 16% têm mais de 50 anos e os outros 16% são jovens até aos 29 anos. Ao ser uma empresa de supermercados, a maior parte da equipa (82%) desenvolve o seu trabalho em lojas, 12% em logística e os restantes 6% em escritórios. E, ainda que 61% do total sejam mulheres, a percentagem de executivas na empresa está a aumentar, atingindo os 47% no fecho do exercício.

Com mais de 100.000 colaboradores e uma política de recursos humanos comprometida com as pessoas, a Mercadona afirma-se como um lugar para crescer.