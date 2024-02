Mercadona vai abrir mais 11 lojas até ao final do ano

A Mercadona, empresa de supermercados, prossegue com o seu plano de expansão em Portugal, onde abrirá, em 2024, 11 novas lojas e chegará a mais dois distritos, Guarda e Évora, ficando assim ainda mais perto dos “Chefes” (clientes).

Guarda, Oliveira de Azeméis, Coimbra (Solum e Eiras), Leiria, Évora, Vila Nova de Gaia (Canelas), Sintra (Rio de Mouro), Maia (Moreira), Seixal (Fernão Ferro) e Barreiro (Lavradio) são as próximas localizações dos supermercados Mercadona. A empresa terminará o ano com 60 lojas abertas em território nacional.

Em 2019, a Mercadona inaugurou o seu primeiro bloco logístico na Póvoa de Varzim (Porto). Agora, prestes a completar cinco anos desde a primeira abertura em Portugal e tendo em vista dar continuidade ao seu projeto de expansão, abrirá, no segundo semestre de 2024, o Bloco Logístico de Almeirim (Santarém), o maior da empresa na Península Ibérica.

Foi a 2 de julho de 2019 que a Mercadona abriu o primeiro supermercado em Portugal, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. A expansão continuou na região Norte nos anos que se seguiram (nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro), sendo que o ano de 2022 marcou a chegada à Área Metropolitana de Lisboa. Desde então, seguiram-se as primeiras aberturas nos distritos de Santarém, Viseu, Leiria e Coimbra. Atualmente, a Mercadona tem já uma rede de 49 supermercados em território nacional e está presente em 10 distritos.

A empresa conta já com mais de 5.000 colaboradores e as novas lojas continuam a revelar a forte aposta feita em Portugal, onde a empresa continua a criar emprego estável e de qualidade.

Sempre que abre um novo supermercado, a Mercadona coloca em prática a sua política de Responsabilidade Social Empresarial através da doação de alimentos, uma das principais medidas de prevenção contra o desperdício alimentar e do compromisso que a empresa mantém com a Sociedade: partilhar parte do que dela recebe.