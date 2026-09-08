Os Bombeiros Voluntários Famalicenses iniciaram, esta terça-feira, uma operação de limpeza das margens do Rio Ave, em conjunto com a Proteção Civil de Famalicão.

A intervenção passa pela retirada dos jacintos-de-água que se encontram no rio e está a ser assegurada pela Secção de Mergulho e Resgate dos Bombeiros Famalicenses, com recurso a botes e a uma equipa especializada.

O trabalho, de caráter preventivo, vai prolongar-se pelas próximas semanas, numa ação que pretende contribuir para a limpeza e preservação do Rio Ave.