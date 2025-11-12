Sociedade

Metade dos portugueses sente-se perdido no SNS, revela inquérito

Um inquérito nacional divulgado hoje indica que a maioria dos portugueses não sabe exatamente onde recorrer em caso de necessidade médica. Apenas 47% afirmam saber o percurso certo dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O estudo, integrado no Relatório de Avaliação de Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde (RADIS) da Convenção Nacional da Saúde, mostra ainda que 50% dos inquiridos têm dificuldades em obter respostas ao contactar o SNS, e apenas 39% consideram fácil marcar consultas, exames ou tratamentos. Entre doentes crónicos, 30% sentem-se perdidos no sistema e 51% relatam dificuldades em obter resposta.

O relatório alerta para barreiras administrativas, comunicação pouco eficaz e falta de orientação, defendendo investimentos em literacia em saúde, apoio personalizado e simplificação de processos para melhorar a experiência dos utentes.

Deixe um comentário

Mudança no IUC faz condutores pagarem duas vezes o imposto em poucos meses

Até 20 mil condutores vão ter de pagar o Imposto Único de Circulação (IUC) duas vezes num curto período. Quem liquidar o imposto em dezembro terá de voltar a pagar em fevereiro, devido às novas regras.

A partir de 2026, o IUC deixa de depender do mês de matrícula do veículo e passa a ser cobrado sempre em fevereiro. Para valores superiores a 100 euros, será possível dividir o pagamento em duas prestações.

Fonte: Jornal de Notícias

Famalicão: PSP coloca radar na N14 esta quarta e quinta-feira

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

A Polícia de Segurança Pública realiza esta quarta e quinta-feira operações de controlo de velocidade em Famalicão.

Segundo a informação disponibilizada, a ação de fiscalização decorre na Avenida Santiago de Gavião, em plena N14, até às 11h00 desta quarta-feira, e esta quinta entre as 15h00 e as 17h00.

Lojas do Cidadão vão ter horário alargado e assuntos também poderão ser tratados na internet

As Lojas do Cidadão vão passar a ter horários de funcionamento mais alargados. O Governo quer assim facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos e reduzir as longas filas de espera.

Além disso, vai ser criada uma nova Loja do Cidadão Virtual, que permitirá tratar de muitos assuntos online, a qualquer hora e sem sair de casa.

As primeiras lojas com o novo horário vão ser em Braga, Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Aveiro, Viseu, Odivelas, Setúbal, Faro e Seixal.

Segundo o Governo, o objetivo é melhorar o atendimento, garantir que todos são atendidos sem marcação prévia e dar mais alternativas a quem precisa de tratar de documentos ou serviços do Estado.

Famalicão: Homem gravemente ferido depois de ser atropelado por carro que se destravou

Um homem ficou gravemente ferido, na tarde desta terça-feira, depois de ser colhido por uma viatura que se destravou.

O incidente aconteceu cerca das 13h20, na Rua do Castanhal, na freguesia de Brufe, em Famalicão. A vítima é morador da zona e foi empurrado contra um muro.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, Famalicenses e a VMER local.

A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Vem aí a Cláudia: Depressão vai trazer chuva, trovoada e vento forte

A depressão Claudia chega ao Minho esta terça-feira, trazendo chuva forte, trovoada e vento intenso, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Braga e Viana do Castelo serão os primeiros a sentir os efeitos desta depressão, nome atribuída pelo serviço meteorológico espanhol AEMET. O IPMA colocou já a região sob aviso amarelo por causa da chuva persistente e intensa, entre as 18h e a meia-noite de terça-feira, e novamente entre as 06h e as 17h de quarta-feira.

Em Famalicão e em vários concelhos do distrito de Braga, espera-se precipitação contínua, acompanhada por trovoada, sobretudo nos dias 12 e 13 de novembro. O vento deverá soprar com força, podendo atingir 70 km/h no Minho, 90 km/h no litoral e até 120 km/h nas terras altas durante quinta-feira.

A instabilidade atmosférica deverá prolongar-se até ao fim de semana, com aguaceiros frequentes e vento forte. O mar também estará alterado, prevendo-se ondas de quatro a cinco metros na quinta-feira.

O IPMA avisa que novos alertas poderão ser emitidos nos próximos dias, devido à evolução da depressão Claudia.

Famalicão: Jovem de 15 anos atropelada na passadeira em Joane (N206)

Uma jovem com 15 anos foi atropelada, ao final da tarde desta segunda-feira, na Avenida Dr. Mário Soares, em Joane, Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h20, enquanto a vítima fazia o atravessamento da avenida através de uma das passadeiras.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e B.V.Famalicão.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

A GNR de Joane tomou conta da ocorrência.