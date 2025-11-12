Metade dos portugueses sente-se perdido no SNS, revela inquérito

Um inquérito nacional divulgado hoje indica que a maioria dos portugueses não sabe exatamente onde recorrer em caso de necessidade médica. Apenas 47% afirmam saber o percurso certo dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O estudo, integrado no Relatório de Avaliação de Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde (RADIS) da Convenção Nacional da Saúde, mostra ainda que 50% dos inquiridos têm dificuldades em obter respostas ao contactar o SNS, e apenas 39% consideram fácil marcar consultas, exames ou tratamentos. Entre doentes crónicos, 30% sentem-se perdidos no sistema e 51% relatam dificuldades em obter resposta.

O relatório alerta para barreiras administrativas, comunicação pouco eficaz e falta de orientação, defendendo investimentos em literacia em saúde, apoio personalizado e simplificação de processos para melhorar a experiência dos utentes.