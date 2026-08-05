A Liga Portugal divulgou a equipa de arbitragem para o encontro entre o Estoril Praia e o FC Famalicão, referente à jornada inaugural do campeonato, agendado para esta sexta-feira à noite.

O jogo será dirigido por Miguel Fonseca, árbitro de 30 anos da Associação de Futebol do Porto. Os assistentes serão João Martins e André Costa, enquanto Fábio Veríssimo desempenhará as funções de quarto árbitro.

Na Cidade do Futebol, a equipa de videoárbitro será composta por Cláudia Ribeiro, como VAR, e André Campos, como AVAR.

O FC Famalicão estreia-se na Liga Portugal 2026/27 frente ao Estoril Praia, numa partida marcada para as 20h15.