Miguel Nogueira escolhido para apitar Sporting x Famalicão

Ao final da tarde do próximo sábado, o FAC joga os quartos de final da Taça de Portugal tendo como adversário a Juventude Pacense. O jogo é às 18 horas, no Pavilhão Municipal, e como medida de incentivo à presença dos sócios e simpatizantes, o clube vai sortear, no intervalo da partida, um stick autografado pelos jogadores da equipa sénior. «Contamos com a vossa presença no Municipal para apoiar a nossa equipa», pede o clube, ciente da importância da eliminatória que pode levar a equipa à final four que será disputada em casa.

O Pavilhão Municipal é o palco escolhido para, a partir do final do mês de abril, receber as finais da Taça de Portugal (masculina e feminina). A final a quatro masculina decorre entre os dias 30 de abril e 1 de maio, enquanto que as decisões femininas estão reservadas para os dias 17 e 18 de maio.