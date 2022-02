Os sub1-9 do FC Famalicão terminaram a primeira fase do campeonato nacional, zona Norte, no quarto lugar, uma posição abaixo da zona de qualificação para o apuramento de campeão. Deste modo, a equipa treinada por José Vilaça, vai disputar a fase manutenção, partindo em primeiro lugar da zona Norte, com 37 pontos, seguido do Paços de Ferreira, com 36 pontos e Gil Vicente, com 34. Refira-se que os três últimos clubes classificados de cada uma das séries (Norte e Sul), num total de seis, descem automaticamente à 2.ª divisão.

Na primeira jornada, a equipa famalicense recebe o Vizela e na segunda joga em Matosinhos, frente ao Leixões. Segue-se a receção ao Tondela, a visita a Paços de Ferreira e, na quinta jornada, novamente em casa, frente ao Feirense. Na sexta jornada, curta deslocação a Barcelos, para defrontar o Gil Vicente e a última ronda da primeira volta é disputada em casa, diante da UD Oliveirense, equipa que parte para esta fase no último lugar, com apenas 8 pontos.