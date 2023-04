Milhares de espanhóis causam caos no trânsito ao atravessar a fronteira para aproveitar Páscoa em Portugal

Milhares de espanhóis atravessaram a fronteira para Portugal através da autoestrada A-55 nesta quinta-feira para aproveitar o bom tempo e as celebrações da Semana Santa, causando filas de quilómetros no acesso a Valença.

O fluxo de turistas espanhóis é uma tradição nesta época do ano e muitos viajam para passar os dias de Páscoa em Portugal, especialmente no Minho, que é muito procurado por “nuestros hermanos”.

Segundo o Jornal Atlântico, da Galiza, as filas chegaram a parar no centro de Tui, ainda a alguns quilómetros de Valença, com algumas pessoas a esperar mais de uma hora na fila para atravessar a ponte internacional.