Millennials: a geração com maior peso no mercado das apostas online

A história mágica do hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro

Inaugurado a 13 de agosto de 1923, e, por isso, com quase um século de existência, o Belmond Copacabana Palace é um dos principais estabelecimentos hoteleiros no Brasil. O hotel assume-se, no seu “site” oficial como “um verdadeiro oásis no meio da Praia de Copacabana”. Com 239 quartos, é o único hotel na América Latina com dois restaurantes com estrela Michelin: o MEE e o Ristorante Hotel Cipriani. Detém ainda uma piscina semiolímpica, uma zona de SPA e um campo de ténis. A nível de infraestrutura, Joseph Gire, o arquiteto responsável pelo projeto, não desiludiu, construindo 13 salões para eventos, com capacidade para até 2.000 pessoas.

O Copacabana Palace é conhecido por hospedar celebridades internacionais que visitam a cidade do Rio de Janeiro. Noutros tempos, o casino do Copacabana Palace foi também um dos dois maiores do país.

Mas o que tem este hotel de tão especial? Podemos começar por referir a distinção como o melhor hotel da América do Sul e o prémio de World Travel Award. Foi construído pelo empresário Octávio Guinle e por Francisco Castro Silva, entre 1919 e 1923, depois de ter sido solicitado pelo presidente Epitácio Pessoa, que desejava um grande hotel na capital. Este hotel serviria para hospedar os visitantes da Exposição do Centenário da Independência do Brasil e em troca o Governo daria incentivos fiscais e a licença para que naquele local funcionasse um casino.

A sua estrutura sóbria e imponente foi inspirada em dois famosos hotéis da Riviera Francesa: o Negresco, em Nice, e o Carlton, em Cannes. O hotel foi inaugurado um ano depois da Exposição do Centenário, porque, segundo consta, houve dificuldades na importação de mármores e de cristais, e na execução das fundações com 14 metros de profundidade. A falta de tecnologia e a destruição da Avenida Atlântica, em 1922, também motivaram o atraso. O atraso colocou também em causa a abertura do casino. Porém, apesar destas intenções de Artur Bernardes, foi o hotel e o seu casino que consolidaram a sua boa fama.

Recorde-se que a 23 de maio de 1928, o presidente Washington Luís foi baleado no hotel pela sua amante e acabou por ser internado. A versão oficial foi de que o presidente havia tido uma crise de apendicite. Quatro dias depois, a jovem foi encontrada morta.

Conforme avança o Diário do Rio, depois da Segunda Guerra Mundial, o presidente Eurico Gaspar proibiu o jogo no Brasil e o casino foi transformado numa sala de espetáculos. Também nessa altura, o hotel passou por uma reforma conduzida pelo arquiteto Wladimir Alves de Sousa. Os anos seguintes foram difíceis e a demolição do hotel chegou a ser ponderada em 1985, porém, entretanto, o Copacabana Palace foi considerado património histórico.

Em 1989, a família Guinle vendeu o Copacabana Palace ao grupo Orient-Express Hotels, que o reabilitou e modernizou. Carmen Miranda, Mick Jagger, Ava Gardner, Princesa Diana, Edith Piaf, Orson Welles, Walt Disney, Nat King Cole, Eisenhower, Charles de Gaulle, Clark Gable, Evita Perón, Brigitte Bardot, George VI, Thomas Mann, Marlene Dietrich, Jayne Mansfield, Anita Ekberg, Zsa Zsa Gabor, Kim Novak, Nelson Rockefeller, Rudolf Nureyev, Juan Carlos e Sofía de Espanha, Roman Polanski e Gisele Bündchen estão entre os nomes de hóspedes mais conhecidos. Em maio de 2021, o hotel recebeu uma multa de 15 mil reais (quase três mil euros) e ordem de encerramento durante 10 dias, como sanção por permitir eventos musicais na pandemia de COVID-19.