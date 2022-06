Mimarte SPA vence 7ª Descida Mais Louca de Famalicão

Cerca de 15 efetivos dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, apoiados por quatro veículos, combateram, na tarde desta sexta-feira, um incêndio que deflagrou no sótão de uma fração do quarto e último andar, num edifício na Rua Ana Plácido, na cidade de Famalicão.

O alerta foi dado pouco depois das 15 horas e rapidamente os efetivos dos Famalicenses, até pela proximidade do quartel com o edifício, chegaram ao local, sendo pronta a operação de combate ao incêndio que provocou danos que ainda estão por apurar.

Os moradores que se encontravam no interior do edifício receberam de ordem de saída durante as operações. Extinto o foco de incêndio, seguiram-se as operações de extração do fumo do interior do prédio.