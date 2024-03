Minho sob aviso amarelo e laranja: neve, chuva forte e vento até pelo menos sexta-feira

Famalicão: André Martins estreia-se no banco do S. Mateus este sábado

André Martins é o novo treinador da equipa de futsal do S. Mateus. O técnico, que substituiu Nélson Peixoto, tem como adjunto Nuno Ferreira.

A estreia do novo treinador acontece já este sábado, às 17 horas, no jogo contra o GDC Salto. Esta jornada, a 18.ª do nacional da 3.ª divisão, disputa-se no Pavilhão Municipal de Delães.

A equipa famalicense ocupa a terceira posição, com 30 pontos, a quatro do líder AD Jorge Antunes. O Salto é nono, com 22 pontos.