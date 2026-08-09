A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, quer saber por que razão os preços dos combustíveis demoram mais tempo a descer do que a subir.

A governante pediu, em julho, explicações ao regulador sobre esta diferença, mas ainda aguarda uma resposta. Maria da Graça Carvalho admite que, caso os portugueses não fiquem satisfeitos com a justificação apresentada, o Governo poderá avançar com medidas.

A questão surge numa altura em que os combustíveis deverão baixar significativamente na próxima semana. A gasolina simples deverá descer cerca de 10,5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo deverá baixar 10 cêntimos.

A ministra considera importante perceber o que está por trás da demora na descida dos preços e garantir que a evolução dos valores praticados nas bombas é devidamente explicada aos consumidores.