Ministra da Saúde esteve em Famalicão para conhecer o trabalho do Hospital de Riba d’Ave

O capitão do FC Famalicão, o defesa Riccieli, garante que a equipa estudou bem o adversário, o CD Lagoa, para se preparar da melhor forma para ultrapassar a equipa algarvia, que milita no Campeonato de Portugal, e seguir em frente na Taça de Portugal. «Tem jogadores de muita qualidade, é uma equipa muito perigosa. Por isso, temos que estar a 100% para não corrermos riscos», declara o atleta, em afirmações prestadas ao FC Famalicão.

Riccieli, de 26 anos, é o segundo jogador com mais jogos (153), a par de Jorge Miguel, na história do FC. Famalicão, só superado por Feliz Vaz (184). Uma marca conseguida em Vila do Conde, quando entrou, ao intervalo, frente ao Rio Ave. Esta época tem jogado menos a titular, mas garante estar tranquilo. «Sei do meu valor e da importância que tenho no grupo. Se não tenho jogado é porque os meus companheiros estão a fazer um bom trabalho e eu respeito a decisão do treinador», sustenta. Adianta, ainda, estar a 100% para entrar em campo, assim Armando Evangelista decida.

Riccieli diz que o grupo está «forte e unido» e que se mantém focado nos objetivos do clube. «Reconhecemos a grandeza que o Famalicão tem atingido. Cada um tem que aproveitar as oportunidades que surgem e os que chegam de novo já conhecem os objetivos do clube e a forma como tem crescido», responde o capitão de equipa, que está no FC Famalicão desde a época 2019/20.