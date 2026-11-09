A descida dos preços dos combustíveis registada esta segunda-feira não significa que os consumidores estejam perto de recuperar os valores praticados antes da crise energética. O alerta é deixado por Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e da Energia, que admite que o regresso aos preços anteriores poderá demorar bastante tempo.

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Em declarações à Renascença, a governante apontou o bloqueio do estreito de Ormuz e os ataques a infraestruturas energéticas na Rússia e na Ucrânia como fatores que continuam a pressionar o mercado. A recuperação da produção e a reparação das instalações afetadas poderão prolongar-se durante vários meses, uma vez que são processos complexos e demorados.

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Maria da Graça Carvalho considera que Portugal tem conseguido evitar consequências ainda mais graves no abastecimento, graças às importações provenientes de países como o Brasil, os Estados Unidos, a Nigéria e a Argélia. No entanto, sublinha que o país não consegue escapar ao impacto da subida dos preços nos mercados internacionais.

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Perante este cenário, a ministra defende que Portugal deve reforçar a sua independência energética e preparar-se melhor para futuras crises internacionais.