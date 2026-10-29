Rosário Palma Ramalho considera que o aumento de 50 euros no salário mínimo nacional, previsto para 2027, representa uma subida significativa no contexto português.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social falava esta quinta-feira, em Felgueiras, durante a inauguração de uma nova unidade fabril da empresa dinamarquesa Coloplast.

A governante lembrou que o acordo estabelecido em Concertação Social prevê uma valorização de 34% dos rendimentos dos trabalhadores que recebem o salário mínimo até ao final da legislatura. Por isso, garantiu que o Executivo vai manter o compromisso assumido.

O Governo prevê aumentar o salário mínimo dos atuais 920 euros para 970 euros em 2027. As centrais sindicais defendem, contudo, uma subida superior, alegando que a inflação está acima do esperado e que o custo de vida continua a aumentar. Já as confederações empresariais não veem motivos para rever o acordo em vigor.