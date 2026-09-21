O consumo de combustíveis em Portugal está a aumentar entre 4% e 6% face ao mesmo período do ano passado. O alerta foi deixado esta segunda-feira pela ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho.

A governante considera que é necessário reduzir o consumo e defende que os apoios públicos devem chegar sobretudo às pessoas e setores que mais precisam.

Maria da Graça Carvalho apelou ainda ao uso dos transportes públicos sempre que possível e lembrou que os combustíveis são um recurso escasso que deve ser utilizado apenas quando necessário.

Quanto às reservas de jet fuel, a ministra garantiu que Portugal está preparado. Atualmente, o país dispõe de mais 18% de reservas estratégicas do que tinha há um ano, embora reconheça que a evolução da situação continua incerta.