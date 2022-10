O Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, visita Famalicão, esta terça-feira, dia 18, e outras cidades do Norte do país, no âmbito da iniciativa “Cultura que Somos”.

Neste périplo dedicado à Cultura Urbana a Norte, o Ministro visita em Famalicão a Intranzyt CIA, companhia de dança contemporânea, com direção artística de Cristina Pereira e Vasco Macide.

Segundo o Ministério da Cultura, o objetivo desta visita é conhecer e dar voz às ações, aspirações e dinâmicas que constituem a realidade cultural portuguesa. Este objetivo leva-o a conhecer projetos de Famalicão, Braga, Barcelos e Guimarães.

Estão em foco projetos emergentes, em processo de afirmação, «que no contexto de um distrito particularmente jovem contribuem para o surgimento de novas centralidades na criação artística em Portugal».

Na perspetiva de Pedro Adão e Silva, «é fundamental conhecer e dar a conhecer o que se faz na Cultura em Portugal. A função de um ministro da Cultura é, também, estar próximo e valorizar as dinâmicas culturais que existem no país, na sua diversidade, dando voz ao que se faz, muitas das vezes de forma pouco visível.»