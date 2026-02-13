Educação, Região

Ministro da Educação, Ciência e Inovação nos 52 anos da Universidade do Minho

Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação, é presença confirmada na sessão solene dos 52 anos da Universidade do Minho. A cerimónia decorre na manhã do dia 18 de fevereiro, às 10h30, no salão medieval do edifício da Reitoria, em Braga.

A sessão solene, para além da intervenção de Fernando Alexandre, conta com a presidente do Conselho Geral da UMinho, Maria da Assunção Raimundo, do reitor da Universidade, Pedro Arezes, e do presidente da Associação Académica (AAUMinho), Luís M. Guedes.

O programa inclui o cortejo académico e a entrega de medalhas e diplomas, bem como dos prémios Mérito Científico e Mérito na Docência. Os momentos musicais estão a cargo do Coro Académico da UMinho e do Grupo de Câmara do Departamento de Música da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas (DM-ELACH) da UMinho.

As comemorações englobam, também, dois concertos abertos ao público. No dia 17 de fevereiro, às 21h30, na Igreja de São Francisco, em Guimarães; e no dia 18, às 21h30, no salão medieval da Reitoria da UMinho. Os espetáculos serão interpretados pela Orquestra Académica e pelo Coro do Departamento de Música do DM-ELACH, sob a direção de Vítor Matos.

Deixe um comentário

Famalicão: Paulo Cunha anuncia recandidatura à Distrital do PSD

Paulo Cunha recandidata-se a novo mandato na Distrital de Braga do PSD. O famalicense, eurodeputado e vice-presidente do PSD Nacional, lidera a estrutura desde 2020, justifica a candidatura «pelo percurso que tenho feito ao serviço do PSD» e pela «vontade firme de contribuir para aumentar a presença do partido na vida das nossas comunidades».

O famalicense entende que a Distrital deve empenhar-se na definição das políticas de âmbito nacional, «mas também deve estar próxima das populações, apoiando a ação governativa e trabalhando em articulação com as suas estruturas: núcleos, secções concelhias, autarcas social-democratas, jovens social-democratas e trabalhadores social-democratas, para assegurar a boa execução das medidas adotadas a nível nacional».

«A união, confiança e sentido de missão coletiva» são, para o candidato, essenciais «para estarmos à altura das responsabilidades que os cidadãos depositam em nós. É tempo de reforçar laços, de consolidar convergências e de afirmar, com serenidade e determinação, que juntos somos mais fortes e mais capazes de servir Braga e Portugal».

Os resultados alcançados nas últimas eleições autárquicas «confirmam que este é o caminho certo», sempre com «o foco nas pessoas», pela «resolução concreta dos seus problemas», mas também «no combate firme aos extremismos e populismos, e o da afirmação do PSD como uma plataforma política aberta a todos os que queiram servir as suas comunidades, desde que partilhem os nossos ideais e respeitem os nossos valores».

No comunicado enviado às redações, Paulo Cunha também convoca cada estrutura “laranja” a apoiar o Governo. «A estabilidade, o sentido de responsabilidade e o espírito de serviço público, que defendemos para o país, convocam-nos a apoiar o Governo liderado por Luís Montenegro. É esse desígnio que orienta e fundamenta a minha candidatura».

O ato eleitoral está marcado para o último dia do mês, 28 de fevereiro.

 

Famalicão: Ator britânico dinamiza aprendizagem do Inglês no Agrupamento D. Maria II

Stuart McDonald, conhecido como Tallman, esteve no Agrupamento de Escolas D. Maria II para apresentar vários espetáculos em língua inglesa para os alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade.

As sessões lúdico-didáticas, que decorreram entre 2 e 6 de fevereiro, na EB Conde de Arnoso e na EB D. Maria II, permitiram aos alunos aprender inglês de forma divertida, participativa e motivadora. A presença de um falante nativo constituiu, por isso, uma mais-valia «porque proporcionou aos estudantes a oportunidade de ouvir, ver e interagir diretamente com a língua inglesa em contexto real».

A direção do Agrupamento considera que a iniciativa «foi recebida com grande entusiasmo por parte dos alunos, que demonstraram elevado envolvimento e interesse ao longo das atividades, contribuindo para o desenvolvimento das suas competências linguísticas e para uma maior motivação na aprendizagem do Inglês».

Desfile de Carnaval da Trofa adiado para 22 de fevereiro

A Câmara Municipal da Trofa e a FapTrofa (Federação das Associações de Pais das Escolas do Concelho) decidiram, em reunião com a Proteção Civil Municipal, adiar o Desfile de Carnaval para o domingo, 22 de fevereiro, no mesmo horário, 14h30, e no mesmo local, junto à Estação Ferroviária da Trofa.

O desfile estava agendado para o próximo domingo, mas perante a instabilidade meteorológica atual e a previsão de chuva para a tarde de domingo, e para terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, e tendo como principal prioridade a segurança, a saúde e o conforto das centenas de crianças participantes, foi tomada a decisão de adiamento.

Esta decisão, segundo o Município trofense teve igualmente em consideração «o enorme empenho e dedicação das Associações de Pais e das próprias crianças, que ao longo das últimas semanas têm trabalhado com entusiasmo e criatividade na preparação deste evento tão especial. Garantir que todo este esforço possa ser vivido num ambiente seguro, confortável e de qualidade foi um fator determinante».

Tribunal de Famalicão ordena prisão para pai e filho que atacaram inspetores da PJ

O Tribunal de Famalicão decidiu aplicar medidas privativas de liberdade a um pai e ao filho, residentes em Duas Igrejas, Paredes, depois de ambos terem reagido com violência a uma busca domiciliária da Polícia Judiciária. O mais novo, de 43 anos, é investigado por crimes sexuais.

O filho ficou em prisão preventiva e o pai em prisão domiciliária. Durante a operação, dois inspetores foram atingidos por disparos, um na cabeça e outro no ombro, muito perto do pescoço.

A busca estava ligada a um caso de prostituição e pornografia infantil envolvendo uma menor de 15 anos. O pai disparou contra os inspetores enquanto a PJ realizava a ação.

Famalicão: Alunos da CIOR realizam estágios em empresas europeias

A Escola Profissional CIOR tem em estágios internacionais 20 alunos dos cursos técnicos de Auxiliar de Farmácia, em Valência (Espanha); de Animação Sociocultural, em Malta; Mecatrónica Automóvel, Itália, e Desenho de Construções Mecânicas, em Bilbau (Espanha).

Estes estágios, com duração de três meses, realizam-se em instituições e empresas parceiras da CIOR. «Estas experiências combinam formação técnica com vivência intercultural, contribuindo para o desenvolvimento de competências profissionais, autonomia e cidadania europeia», refere Paula Pereira, da direção da Escola.

A internacionalização da CIOR, que decorre há décadas, tem estado no centro do seu projeto educativo, e conta com o apoio do Programa Erasmus + e outros anteriormente similares.

Para Paula Pereira, que integra também o Gabinete de Projetos da escola, «estas mobilidades permitem a promoção de intercâmbio de metodologias e boas práticas, o reforço de competências linguísticas e profissionais e a valorização do Projeto Educativo a nível internacional». Esta responsável da CIOR reconhece, ainda, que esta estratégia reforça não só a formação dos alunos, docentes e colaboradores, mas também a ligação da escola, do município e da região a «diferentes realidades económicas, sociais e culturais do espaço europeu e suas vivências de cidadania como bem comum».

Nesta dinâmica de internacionalização, a CIOR acolhe grupos estrangeiros de estudantes e professores provenientes de instituições parceiras europeias, da Roménia, Espanha e França e outros países que procuram a Escola para estágios práticos, trabalhos oficinais/laboratoriais e outras atividades formativas em áreas como a Eletrónica, Metalomecânica ou Cuidados de Saúde, complementadas com visitas a empresas do concelho.

Neste contexto, está previsto o acolhimento de alunos e de professores para a realização de estágios/workshops e visitas na Escola ou empresas do Município, provenientes de instituições parceiras de Espanha (Vigo, Lugo, Santander e Denia) e França (de Annecy).

Câmara da Trofa convida artistas locais para o Festival Belive

A Câmara Municipal da Trofa convida artistas e projetos musicais do concelho a apresentarem candidaturas para integrar o cartaz do BeLive Trofa 2026, um dos festivais de maior relevância do Norte do país.

As candidaturas estão abertas até 28 de fevereiro, através do endereço de correio eletrónico: juventude@mun-trofa.pt.

O objetivo é valorizar e promover o talento local, de artistas e projetos musicais trofenses, permitindo-lhes subir ao palco do evento e apresentar o seu trabalho ao público no projeto “Sons da Casa”.

As candidaturas deverão incluir obrigatoriamente os seguintes elementos: biografia do artista ou projeto musical, maquete do projeto com um máximo de três temas originais, rider técnico com as necessidades técnicas para atuação ao vivo.