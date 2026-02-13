Ministro da Educação, Ciência e Inovação nos 52 anos da Universidade do Minho

Paulo Cunha recandidata-se a novo mandato na Distrital de Braga do PSD. O famalicense, eurodeputado e vice-presidente do PSD Nacional, lidera a estrutura desde 2020, justifica a candidatura «pelo percurso que tenho feito ao serviço do PSD» e pela «vontade firme de contribuir para aumentar a presença do partido na vida das nossas comunidades».

O famalicense entende que a Distrital deve empenhar-se na definição das políticas de âmbito nacional, «mas também deve estar próxima das populações, apoiando a ação governativa e trabalhando em articulação com as suas estruturas: núcleos, secções concelhias, autarcas social-democratas, jovens social-democratas e trabalhadores social-democratas, para assegurar a boa execução das medidas adotadas a nível nacional».

«A união, confiança e sentido de missão coletiva» são, para o candidato, essenciais «para estarmos à altura das responsabilidades que os cidadãos depositam em nós. É tempo de reforçar laços, de consolidar convergências e de afirmar, com serenidade e determinação, que juntos somos mais fortes e mais capazes de servir Braga e Portugal».

Os resultados alcançados nas últimas eleições autárquicas «confirmam que este é o caminho certo», sempre com «o foco nas pessoas», pela «resolução concreta dos seus problemas», mas também «no combate firme aos extremismos e populismos, e o da afirmação do PSD como uma plataforma política aberta a todos os que queiram servir as suas comunidades, desde que partilhem os nossos ideais e respeitem os nossos valores».

No comunicado enviado às redações, Paulo Cunha também convoca cada estrutura “laranja” a apoiar o Governo. «A estabilidade, o sentido de responsabilidade e o espírito de serviço público, que defendemos para o país, convocam-nos a apoiar o Governo liderado por Luís Montenegro. É esse desígnio que orienta e fundamenta a minha candidatura».

O ato eleitoral está marcado para o último dia do mês, 28 de fevereiro.