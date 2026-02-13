Ministro da Educação, Ciência e Inovação nos 52 anos da Universidade do Minho

Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação, é presença confirmada na sessão solene dos 52 anos da Universidade do Minho. A cerimónia decorre na manhã do dia 18 de fevereiro, às 10h30, no salão medieval do edifício da Reitoria, em Braga.
A sessão solene, para além da intervenção de Fernando Alexandre, conta com a presidente do Conselho Geral da UMinho, Maria da Assunção Raimundo, do reitor da Universidade, Pedro Arezes, e do presidente da Associação Académica (AAUMinho), Luís M. Guedes.
O programa inclui o cortejo académico e a entrega de medalhas e diplomas, bem como dos prémios Mérito Científico e Mérito na Docência. Os momentos musicais estão a cargo do Coro Académico da UMinho e do Grupo de Câmara do Departamento de Música da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas (DM-ELACH) da UMinho.
As comemorações englobam, também, dois concertos abertos ao público. No dia 17 de fevereiro, às 21h30, na Igreja de São Francisco, em Guimarães; e no dia 18, às 21h30, no salão medieval da Reitoria da UMinho. Os espetáculos serão interpretados pela Orquestra Académica e pelo Coro do Departamento de Música do DM-ELACH, sob a direção de Vítor Matos.