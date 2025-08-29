Ministro das Infraestruturas admite: Famalicão pode vir a ter metrobus

O Chega, através do seu candidato a Antas e Abade de Vermoim, Camilo Pinheiro, propõe para esta união de freguesias uma série de medidas, em diversas áreas. Na segurança pública, quer videovigilância e reforço da presença policial no Parque da Devesa e zonas envolventes; no ambiente, propõe a fiscalização rigorosa das descargas no Rio Pelhe, aplicação de multas pesadas a infratores e criação do Fundo Rio Pelhe para a recuperação ambiental; na promoção da saúde, defende a criação de espaços de exercício físico ao ar livre, atividade regulares para seniores e a dinamização do convívio cultural e tradicional; tem na agenda a abertura de um parque canino com regras de higiene e segurança; ao nível das infraestruturas e habitação, o Chega quer pressionar a Câmara para resolver «falhas no saneamento e abastecimento de água, garantir habitação acessível a famílias portuguesas e criar uma comissão local de fiscalização das obras públicas».

Em comunicado, o Chega apresenta um projeto para as Lameiras que visa a integração e revitalização do edifício, «transformando-o num polo de inclusão e participação cidadã». A proposta inclui abrir as Lameiras ao Parque da Cidade, «criando continuidade urbana e novas opções de percurso citadino, com aberturas e passagens amplas que integrem o quarteirão no tecido da cidade em vez de o isolar».

Camilo Pinheiro garante que as medidas serão implementadas «com rigor, em cooperação entre Junta, Câmara, Associações Locais e Forças de Segurança». Com a certeza, avança o Chega, de que vai trabalhar «por uma freguesia mais segura, limpa e orgulhosa das suas raízes, plenamente integrada na cidade de Famalicão».

O presidente do partido e candidato à Câmara, Pedro Alves, realça que a «Câmara tem de estar ao lado das freguesias, com soluções práticas e transparentes», garantindo que «o Chega está preparado para pôr fim à inércia e devolver qualidade de vida às pessoas».