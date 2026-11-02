O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, natural de Famalicão, foi vítima de um ataque informático que permitiu a terceiros enviar mensagens em seu nome através do WhatsApp, incluindo um pedido de transferência de dinheiro.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pela agência Lusa, com base em declarações do próprio governante, que se encontra em Atenas, na Grécia.

Segundo Nuno Melo, o ataque permitiu desviar comunicações e duplicar contactos, através da exploração de vulnerabilidades do telemóvel, que já não permitia instalar atualizações de software.

O ministro foi alertado depois de o seu assessor de imprensa ter recebido uma mensagem suspeita. A situação ficou resolvida com a troca de telemóvel e o Ministério da Defesa Nacional acionou os protocolos de segurança, adiantou fonte oficial à Lusa.