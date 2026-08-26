O missionário comboniano Leonel Claro está de regresso a Portugal, depois de mais um período de dez anos no Chade e de um ano sabático em Roma. Ligado ao Seminário Combonino de Santiago de Antas, onde fez formação, Leonel Claro vai ajudar na animação missionária da congregação e nas dioceses do Norte do País. «Vou andar pelo Norte, a trabalhar aí na animação missionária e na animação vocacional», contou à Agência Ecclesia.

Aos 64 anos, Leonel Claro tem uma experiência de 20 anos no Chade, país de África onde esteve por dois períodos: de 1994 a 2004 e de 2006 a 2025. «Deslocamo-nos e só encontramos pessoas sem problemas, sem maldade, sem malícia. Pessoas que não te conhecem e recebem-te como se fosses a pessoa mais amiga da família. Vive-se essa simplicidade, o acolhimento, o saber-estar, a alegria», contou à Agência Ecclesia. «No meio de muita pobreza, encontra-se a alegria das pessoas. E a cada noite de luar, há sempre música, e junta-se pessoas a cantar e a dançar», acrescentou Leonel Claro que está também muito ligado à música. Ele está na génese do projeto musical ‘Banda Missio’ que procura evangelizar através da música, com uma forte aposta na palavra e no trabalho com os jovens, que sempre gostou de fazer.

Agora, mais enriquecido com estas experiências diferentes, o missionário abraça novamente a comunidade famalicense e não só.

Entre 1988-94, o padre Leonel dedicou-se à pastoral juvenil e vocacional a partir do Seminário de Antas. Nessa altura foi notória a sua capacidade de comunicação através da música, tendo criado a banda Missio. Nesse período, integrou programas de carácter religioso na Rádio Cidade-Hoje.