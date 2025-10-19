Concelho, Sociedade

Mobiave começa a corrigir falhas apontadas pela Câmara de Famalicão: Já é possível carregar passes online

A Mobiave já iniciou o processo de correção das falhas apontadas pela Câmara de Famalicão e começou, nas últimas horas, a disponibilizar um sistema online para a gestão dos passes. A nova plataforma permite, entre outras funcionalidades, o carregamento digital de títulos, uma das principais lacunas identificadas desde o início do serviço intermunicipal de transportes públicos.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Famalicão anunciou que iria multar a Mobiave por incumprimento contratual, devido a diversas falhas no serviço, incluindo a utilização de autocarros antigos, emissões de CO₂ acima do permitido e a ausência de bilhética móvel e carregamento online.

Segundo a autarquia, 37 veículos da frota não cumprem as regras de emissões previstas no contrato, que exige uma idade máxima de 16 anos, média de seis anos e classe de emissões mínima “Euro 4”. A empresa já tinha sido alertada para estas irregularidades antes de iniciar o serviço, em abril.

A Mobiave reconheceu os problemas e comprometeu-se a resolvê-los até 1 de novembro. Caso o prazo não seja cumprido, a Câmara avançará com uma multa diária de 500 euros, para além da penalização já prevista de 185 mil euros.

Continental sobe na lista das melhores empresas em Portugal

A Continental, com unidade de produção em Famalicão, registou este ano uma subida no Ranking Merco, que avalia a reputação das empresas em Portugal. Em 2025, a empresa ocupa a 62.ª posição, com 4 942 pontos, uma melhoria face a 2024, quando se encontrava na 67.ª posição.

O ranking é liderado pelo Grupo Nabeiro, seguido da Sonae e do IKEA.

A empresa destaca-se na área automóvel, fornecendo produtos e soluções para várias gamas que são encaminhados para diversos mercados internacionais.

Furto em Famalicão: Jipe levado por desconhecidos na freguesia de Landim

A viatura da imagem, um jipe Mitsubishi Pajero com matricula 77-92-GP, foi furtado na freguesia de Landim, em Famalicão.

O crime terá ocorrido na madrugada 8 de outubro, entre a 01h30 e as 06h00, sem que ninguém tivesse dado conta disso.

Caso tenha avistado a viatura ou possa ter alguma informação relevante, entre em contacto com as autoridade.

 

Plataformas de entregas cobram taxa extra em dias de mau tempo

As plataformas de entregas ao domicílio, como a Glovo e a Uber Eats, começaram a aplicar uma nova taxa adicional relacionada com as condições meteorológicas. A medida, que entrou recentemente em vigor, pretende compensar os estafetas pelo aumento do risco e da dificuldade nas entregas em dias de chuva, vento forte ou calor extremo.

A decisão tem gerado polémica, sobretudo nas redes sociais, onde muitos utilizadores criticam o facto de estas empresas já cobrarem várias taxas de serviço, às quais se soma agora este novo custo. Há quem considere a medida injusta para os clientes, enquanto outros defendem que é uma forma de proteger os trabalhadores que enfrentam condições adversas.

Outra das críticas prende-se com a falta de transparência: até ao momento, não é claro se o valor desta nova taxa reverte, total ou parcialmente, para o estafeta, ou se fica apenas nas mãos da plataforma.

Mau Tempo: Região em aviso amarelo devido à previsão de chuva intensa

A mudança de tempo já se faz sentir este domingo, com a chuva a regressar e as temperaturas a descerem de forma acentuada. Depois de dias de calor atípico para a época, o cenário é agora de céu cinzento, vento e aguaceiros intensos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a região em aviso amarelo até às 15h00, devido à previsão de chuva forte e persistente. O alerta abrange também outras zonas do país, podendo ocorrer períodos de precipitação mais intensa e acompanhada de trovoada.

No próximo fim de semana muda a hora

Os ponteiros do relógio vão atrasar 60 minutos na madrugada do próximo domingo em Portugal Continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, para a hora legal de inverno, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa.

Em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios deverão ser atrasados uma hora quando for 02:00, passando a ser 01:00.

Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita às 01:00, passando para a 00:00.

Famalicão: Motociclista fica em estado grave depois de despiste da mota onde seguia

Um motociclista ficou em estado grave, este sábado à noite, na sequência do despiste da mota onde seguia, na nacional Famalicão – Barcelos, no Louro.

No socorro estiveram os B.V. de Viatodos que transportou o homem para o hospital de Braga.

O alerta para a ocorrência chegou cerca das 23h00.