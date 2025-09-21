MobiAve já transportou um milhão de passageiros

A rede de transportes MobiAve atingiu esta semana a marca de um milhão de passageiros desde o início da sua operação.

O serviço cobre, desde abril, os concelhos de Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, com cerca de 90 linhas, mais de 110 autocarros e aproximadamente 2.700 paragens, assegura ligações urbanas e intermunicipais.

Com um contrato de concessão de sete anos, a MobiAve nasceu para reforçar a mobilidade na região e duplicou a oferta de quilómetros anuais em municípios como Famalicão.