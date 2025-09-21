Sociedade

MobiAve já transportou um milhão de passageiros

A rede de transportes MobiAve atingiu esta semana a marca de um milhão de passageiros desde o início da sua operação.

O serviço cobre, desde abril, os concelhos de Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa, com cerca de 90 linhas, mais de 110 autocarros e aproximadamente 2.700 paragens, assegura ligações urbanas e intermunicipais.

Com um contrato de concessão de sete anos, a MobiAve nasceu para reforçar a mobilidade na região e duplicou a oferta de quilómetros anuais em municípios como Famalicão.

Famalicão: Condutor atropela idosa em passadeira e foge sem prestar ajuda

Uma idosa, com cerca de 70 anos, foi atropelada, na noite deste sábado, numa das passadeira que dá acesso ao Parque de Sinçães, em Famalicão.

O acidente aconteceu na Alameda Padre Manuel Simões, cerca das 21h30. O condutor responsável pelo atropelamento não parou, tendo ignorado a vítima caída na estrada.

Os primeiros socorros à mulher foram prestados quase de imediato, por dois nadadores salvadores que passavam de carro naquela altura.

A vítima, depois de assistida pelos B.V.Famalicão, foi transportada para o hospital local.

A PSP tomou conta da ocorrência e estará a trabalhar na investigação do caso, com os dados (matrícula e outras informações do carro) que foram registados por uma testemunha no momento do atropelamento.

Famalicão: Tampa de saneamento cede, homem cai, fica preso e é hospitalizado

Um homem ficou ferido na noite desta sexta-feira, em Calendário, Famalicão, após ter caído num buraco de saneamento cuja tampa se encontrava danificada, na Rua da Quinta do Penedo.

A vítima seguia a pé pelo passeio quando pisou a tampa. A estrutura cedeu, fazendo com que metade do corpo ficasse dentro da caixa de saneamento e a outra metade no exterior, com a própria tampa a prender-lhe a perna.

O homem foi transportado para as urgências de Famalicão, onde acabou por ser suturado devido aos ferimentos sofridos.

Após o incidente, a família da vítima contactou a Polícia, que por sua vez informou que iria acionar a Proteção Civil.

Famalicão: Parte do Externato Delfim Ferreira em leilão até terça-feira

Uma parte do edifício do Externato Delfim Ferreira, situado na freguesia de Riba de Ave, em Famalicão, está em leilão judicial no âmbito do processo de insolvência da entidade proprietária.

O imóvel está disponível na plataforma “e-leiloes.pt”, onde a hasta pública termina na próxima terça-feira, 23 de setembro, às 10h30.

De acordo com a informação publicada, o leilão tem um valor base de 714 mil euros, um valor de abertura de 357 mil euros e um valor mínimo de 606,9 mil euros para validação das propostas. Até ao momento, o lance atual é de 357 mil euros.

O edifício é composto por 15 salas, entre elas áreas destinadas ao ensino pré-escolar, ao primeiro ciclo e ao ensino da música. As instalações incluem mobiliário escolar, instrumentos musicais e eletrodomésticos.

Gasolina e gasóleo ficam mais caros na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. Segundo a imprensa especializada, gasolina e gasóleo devem aumentar 0,5 cêntimos por litro.

Sistema informático do SNS não está a funcionar: consultas e cirurgias em risco

O sistema informático do SNS – Serviço Nacional de Saúde – não está a funcionar, desde a madrugada desta quinta-feira, afetando vários hospitais e outras unidades de saúde. Consultas e cirurgias agendadas para o dia de hoje poderão estar em risco.

Em Famalicão, a USF de Joane já confirmou estar sem sistema informático e vai mais além “esta situação obriga ao reagendamento de consultas e à aplicação de procedimentos alternativos”. A Unidade de Saúde Familiar lamenta os transtornos causados “decorrentes desta falha, externos à USF”.

 

 

 

Famalicão: Rebentamento de conduta deixa centro de Ribeirão sem água

A zona central de Ribeirão, em Famalicão, encontra-se sem água.

Na origem da situação está o rebentamento de uma conduta principal, na Avenida Rio Veirão, informa a junta de freguesia.

No local já se encontram as equipas a proceder aos trabalhos de reparação. Estima-se que o serviço esteja reposto até às 17h00 desta quarta-feira.