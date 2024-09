Este fim de semana, no centro da cidade e no recinto da feira semanal, Famalicão exibe algumas das mais antigas tradições minhotas, aliando a animação e o convívio à gastronomia.

Este sábado, a partir das 15h00 há uma ronda de concertinas e cantares ao desafio e às 16h30 na cozinha do Mercado Municipal realiza-se o workshop para as famílias com alimentos da época. À noite decorre um arraial com a participação de três ranchos a partir das 20h00 na Praça Mouzinho de Albuquerque, a Gala Equestre e Musical Miguel da Fonseca às 22h00 e a animação do DJ Pedro Ribeiro, no Mercado Municipal.

No domingo realiza-se a Feira Franca, a partir das 07h00, no recinto da feira semanal. Durante a tarde, na Praça Mouzinho de Albuquerque, há uma ronda de concertinas e cantares ao desafio a partir das 15h00 e uma hora depois começa o desfile de charretes. A programação termina com a desfolhada tradicional, às 18h00.