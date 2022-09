Mónica Vilela dos B.V.Riba d’Ave foi a bombeira do concelho mais rápida a subir o Bom Jesus

Um Renault Clio dos novos foi encontrado pela sua proprietária com vários estragos, na zona lateral e traseira, no centro da cidade de Famalicão.

A viatura estava estacionada ao lado do Parque 1º de Maio, nas proximidades do concessionário da Renault, e os estragos terão sido provocados no último domingo, dia 18 de setembro.

A proprietária do carro deparou-se com aquela situação por volta das 00h00, assim que saiu do emprego e se preparava para regressar a casa.

Passada uma semana desde o incidente, a lesada ainda não conseguiu obter informações que a levassem ao responsável pelos estragos, no entanto, não perde a esperança que alguém tenha visto o que aconteceu e possa ajudar, uma vez que os custo de reparação será avultado.