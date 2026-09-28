Mónica Vilela, dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave, foi a bombeira do concelho de Vila Nova de Famalicão a concluir mais depressa a exigente prova “Escadórios da Humanidade”, realizada no Bom Jesus, em Braga.

A bombeira famalicense completou a subida em 11 minutos e 12 segundos, num desafio que coloca à prova a resistência física dos participantes, obrigados a vencer os 566 degraus dos Escadórios do Bom Jesus equipados com o equipamento de proteção individual e material às costas.

Na classificação geral, Mónica Vilela terminou no 699.º lugar, entre os participantes que concluíram a prova. No setor feminino foi 62.ª classificada, enquanto no escalão C (Seniores 2 Feminino) alcançou a 17.ª posição.

A “Escadórios da Humanidade” voltou a reunir bombeiros de várias corporações num desafio que exige força, resistência e preparação física para superar uma das subidas mais exigentes do calendário.