Montenegro cancela férias até 22 de agosto por causa dos fogos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, cancelou esta sexta-feira o período de férias que tinha previsto até 22 de agosto, informou o Governo em nota oficial.

A decisão surge numa altura em que vários incêndios de grande dimensão lavram no país, obrigando a prolongar a situação de alerta até domingo, dia 17. Milhares de operacionais permanecem no terreno, após dias de combate intenso e condições meteorológicas adversas.

Luís Montenegro esteve de férias nos últimos cinco dias, embora tenha mantido agenda pública em quatro deles.

Futebol nacional de luto. Morreu Diogo Jota

Diogo Jota, internacional português e jogador do Liverpool, faleceu na madrugada desta quinta-feira, vítima de um acidente de carro sofrido na zona de Zamora, em Espanha. O atleta, de 28 anos acabou por falecer, assim como o irmão André, de 26 anos, que jogava no Penafiel e, em 2019-2020 representou os sub-23 do FC Famalicão.

Natural do Porto, Diogo José Teixeira da Silva conta com 49 internacionalizações pela seleção A, tendo marcado 49 golos. O avançado jogou, também, pelas seleções jovens, com registo de 30 jogos e 14 golos.

Do seu percurso futebolístico, Diogo Jota jogou no Gondomar, Paços de Ferreira, FC Porto, Wolverhampton e ia para a quinta época ao serviço do Liverpool pelo qual se sagrou, na época passada, campeão de Inglaterra.

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) alerta para e-mails fraudulentos

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) alerta que estão a ser enviadas mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da ANSR, contendo notificações falsas de coimas e/ou solicitação de pagamento, nas quais é pedido que se carregue num link.

Estas mensagens, avisa a ANSR, são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a fornecer informações pessoais ou realizar pagamentos indevidos.

ANSR alerta que não deve clicar nos links contidos nesses e-mails, nem realizar qualquer pagamento. Por outro lado, informa que as suas notificações são sempre enviadas por correio físico.

Em caso de dúvida, deve contactar a ANSR pelo número de telefone 214 236 800 ou através do e-mail: mail@ansr.pt

 

Pagamento do IMI alargado até final de junho

Por motivos associados ao “apagão”, o Governo alargou até final de junho o prazo para pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

O Ministério das Finanças emitiu um comunicado onde explica que «considerando que estes constrangimentos impossibilitaram o envio atempado de um conjunto alargado de notas de cobrança do IMI, o qual se encontra a decorrer, o Governo decidiu prorrogar, para todos os contribuintes, o prazo para o pagamento da primeira prestação do IMI ou, se for o caso, da prestação única deste imposto até ao final do mês de junho».

Comboios parados em todo o país… e não há serviços mínimos

Os comboios estão parados em todo o país por causa da greve na CP. Segundo a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações a adesão é de 100%.

A greve dos trabalhadores da CP, que se prolonga até 14 de maio, terá um especial impacto esta quarta e quinta-feira, devido ao maior número de sindicatos (14) que aderiram à paralisação.

A esta greve junta-se, hoje e quinta-feira, a paralisação convocada pelo Sindicato dos Maquinistas e, até 14 de maio, a convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante.

As greves não têm serviços mínimos, segundo decisão do Tribunal Arbitral.

Os sindicatos estão contra a imposição de aumentos salariais, «que não repõem o poder de compra», querem «a negociação coletiva de aumentos salariais dignos» e a «implementação do acordo de reestruturação das tabelas salariais, nos termos em que foi negociado e acordado».

 

Preço dos combustíveis: gasóleo mantém e gasolina sobe (1 cêntimo)

A partir de segunda-feira, 28 de abril, o preço dos combustíveis não será alvo de alterações significativas. O gasóleo deverá manter o preço e a gasolina sobe um cêntimo por litro.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia, o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custava, esta quinta-feira, 1,522 euros, enquanto o do gasolina valia 1,676 euros.

A confirmarem-se estas previsões para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples deverá continuar nos 1,522 €/l enquanto o da gasolina simples 95 poderá subir para 1,686 €/l.