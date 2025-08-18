Montenegro elogia heroísmo das populações no combate aos incêndios

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou esta segunda-feira que “as populações têm sido heróicas” na luta contra os incêndios, mas pediu que não sejam corridos riscos desnecessários e que os portugueses confiem nas autoridades.

“Nós temos mesmo de confiar nos nossos bombeiros, nas autoridades, nos nossos autarcas”, disse Montenegro, acrescentando que “mais de 90% das ocorrências têm sucesso no chamado ataque inicial” e que “é necessário que todos continuem a ter noção de que há uma cadeia de comando”.

“Não estou a dizer que é tudo perfeito, mas em momentos de crise, de tragédia, há sempre alguma irritação”, afirmou, sublinhando que “o nosso dispositivo está a 100% no terreno, não obstante estes 24 dias seguidos de severidade meteorológica como não há registo no nosso país”.

O primeiro-ministro garantiu ainda que o Governo prepara medidas para repor a normalidade das vidas afetadas e concluiu: “Este é um combate do País, nós estamos em guerra e temos de vencer esta guerra”.