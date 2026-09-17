O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou, na noite desta quinta-feira, um reforço de dois cêntimos por litro no desconto do ISP, numa altura em que são esperadas novas subidas dos combustíveis já na próxima segunda-feira.

As previsões apontam para um aumento de cerca de 9,5 cêntimos por litro no gasóleo e oito cêntimos na gasolina.

Numa comunicação ao país, Montenegro lembrou que o Governo já suporta um desconto significativo através do ISP. Segundo o primeiro-ministro, o conjunto das medidas representa cerca de 25 cêntimos por litro, evitando que os preços dos combustíveis atinjam valores na ordem dos 2,40 euros por litro.

O Governo tem vindo a utilizar a redução do ISP para atenuar o impacto da subida dos preços dos combustíveis, tendo o desconto atualmente em vigor sido estimado em 23 cêntimos por litro.