Morreu Artur Jorge: Antigo selecionador nacional tinha 78 anos

CHEGA diz ter sido recebido com tiros em Famalicão, PSP reage e desmente partido

O partido CHEGA afirma ter sido recebido com tiros, em Vila Nova de Famalicão. O episódio terá acontecido na tarde desta quarta-feira, na sequência de uma ação de pré-campanha, na passagem da caravana do CHEGA pela Avenida Rebelo Mesquita, nas proximidades do recinto da feira semanal.

O momento, onde são audíveis os alegados disparos, ficou registado em vídeo e foi partilhado nas redes sociais do partido.

Pouco tempo depois da publicação do vídeo, a PSP reagiu em comunicado e nega a versão do CHEGA.

“Nas últimas horas tem-se assistido à partilha de um vídeo em várias redes sociais em que se vê a passagem de um camião e várias viaturas ligeiras na Av. Rebelo Mesquita, em Vila Nova de Famalicão, com imagens alusivas ao partido Chega.

Na parte final do vídeo é audível um som semelhante ao disparo de uma arma de fogo, que se repete por quatro vezes.

Esse aspeto tem sido destacado em muitas dessas partilhas, onde é sugerido que a caravana do partido Chega foi recebida a tiro na cidade de Vila Nova de Famalicão.

Relativamente a este assunto, o Comando Distrital da PSP de Braga informa que no momento da passagem da caravana encontrava-se uma equipa policial em patrulhamento no recinto da feira que, ao aperceber-se dos sons, saiu do recinto e pôde constatar que se tratava de rateres produzidos por um motociclo que seguia na caravana“.