Francisco de Oliveira, fundador da Seara, S.A., empresa famalicense do setor agroalimentar, morreu aos 93 anos.

O empresário fundou a empresa em 1974, juntamente com a mulher, Maria Leonor Seara Barroso, dando início a um projeto industrial dedicado ao abate e à transformação de carne, em Vila Nova de Famalicão. Ao longo das décadas, a Seara cresceu e afirmou-se no setor das carnes, com a produção e comercialização de carne fresca e produtos de charcutaria.

As cerimónias fúnebres realizam-se esta quinta-feira, 29 de outubro. O velório está marcado para as 14h00, no Salão Paroquial de Calendário, seguindo-se o funeral, às 15h00, no mesmo local. O corpo será sepultado no Cemitério Municipal de Vila Nova de Famalicão.

A missa do sétimo dia está agendada para terça-feira, 3 de novembro, às 19h00, na Igreja Paroquial de Calendário.