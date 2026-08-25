A freguesia de Pousada de Saramagos está de luto pela morte aos 88 anos de Francisco Gonçalves Pereira, pai do atual Presidente de Junta.

Com um percurso de destaque na comunidade, Francisco Gonçalves Pereira esteve ligado à fundação dos Bombeiros da Riopele, corporação que também comandou. O seu contributo ficou ligado à história e ao crescimento daquela corporação, sendo recordado como uma figura importante da freguesia.

As cerimónias fúnebres realizam-se esta quarta-feira, 26 de agosto. O velório tem início às 08:00 horas, na Igreja Paroquial de Pousada de Saramagos, onde, às 10:00 horas, será celebrada a missa de funeral. O corpo seguirá depois para o cemitério da freguesia.