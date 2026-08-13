Morreu Henrique Rui Monroy Zamith de Passos, aos 80 anos, um dos fundadores do Grupo Desportivo Natação, em 1993.

Henrique Zamith esteve cerca de uma década à frente do clube e teve um papel de destaque na sua afirmação e no desenvolvimento do projeto desportivo. Foi um dos mentores da criação e crescimento do GD Natação, deixando uma marca importante na história da coletividade.

O velório realiza-se esta quinta-feira, dia 13 de agosto, a partir das 18:00 horas, na Capela Mortuária da Igreja Matriz (Antiga), em Famalicão. O funeral está marcado para sexta-feira, às 09:00 horas, na mesma igreja, com destino ao Cemitério Municipal de Famalicão.