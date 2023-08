Morreu João Magalhães: Famalicense fundador do Museu Automobilístico e da Moda de Málaga

Faleceu na última quarta-feira, dia 9 de agosto, o famalicense João Magalhães, fundador do Museu Automobilístico e da Moda de Málaga.

O colecionador chegou a ter como objetivo abrir o museu em Vila Nova de Famalicão, no entanto, acabou por fazê-lo no país vizinho depois do projeto inicial ter falhado.

Magalhães herdou do pai – um industrial do setor têxtil de Caldas de Vizela – o gosto pelo colecionismo de modelos antigos de automóveis, e foi alimentando o projeto de juntar essas peças a adereços de moda e mobiliário que percorressem várias épocas.

João Magalhães faleceu a pouco tempo de cumprir 80 anos, na sequência pancreatite aguda. Estava internado numa unidade hospitalar há três meses.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, emitiu uma nota de pesar pela morte do colecionador.