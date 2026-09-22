O cantor, compositor e pianista português Jorge Palma morreu na noite desta segunda-feira, aos 76 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. A morte foi confirmada pela família e pela agência do músico, numa mensagem publicada nas redes sociais.

“É com profundo pesar e consternação que a família e agência de Jorge Palma informam a sua morte, ocorrida esta segunda-feira à noite, aos 76 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória”, refere a família do músico.

Nascido em Lisboa, em 1950, Jorge Palma começou a estudar piano ainda criança. Aos 14 anos decidiu deixar a música clássica e aproximou-se do pop e do rock.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, editou vários discos e construiu uma obra marcada por canções como “Frágil”, “Deixa-me Rir”, “Dá-me Lume” e “Encosta-te a Mim”.

Ao longo da carreira recebeu vários prémios e distinções, entre eles, dois Globos de Ouro para melhor intérprete individual, em 2008 e 2012. Em 2020, foi distinguido com a Medalha de Mérito Cultural da Cidade de Lisboa e condecorado como Comendador da Ordem do Infante D. Henrique. Já este ano recebeu o Prémio Carreira dos PLAY – Prémios da Música Portuguesa.

Com uma carreira de mais de 50 anos, Jorge Palma deixa uma das obras mais reconhecidas da música portuguesa e canções que atravessam gerações.