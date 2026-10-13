O cantor brasileiro Netinho, um dos nomes marcantes da Axé Music e intérprete do êxito «Milla», morreu esta terça-feira, 13 de outubro, aos 60 anos, em Salvador, no Brasil.

O artista estava internado para tratar um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Netinho ganhou notoriedade como vocalista da Banda Beijo, em 1988, antes de iniciar a carreira a solo. O tema «Milla» tornou-se um dos grandes sucessos da música brasileira e um clássico do Carnaval.

O diagnóstico da doença foi conhecido em 2025, tendo o agravamento do seu estado de saúde obrigado ao afastamento dos palcos.