Morreu Nuno Graciano: Apresentador tinha 54 anos

Na 6ª edição da Prova de Falcoaria Real, em Salvaterra de Magos, o falcoeiro famalicense natural de Fradelos, Rui Lima, sagrou-se Campeão de Alto Voo.

Extremamente satisfeito com a conquista, Rui Lima expressou a sua gratidão ao amigo Pedro Regadas, que assumiu o voo do falcão com grande dedicação durante a ausência do campeão.

Dedico este prémio ao meu grande amigo Pedro Regadas, que também tem um grande mérito nesta vitória porque me voou o falcão com grande dedicação quando estive ausente.

A prova de falcoaria Nuno Sepúlveda Velloso decorreu no contexto do 7º aniversário do Reconhecimento pela UNESCO da prática da Falcoaria em Portugal como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Participaram falcoeiros nacionais e internacionais, enaltecendo a importância da preservação e celebração desta tradição que se tornou parte integrante do património cultural de Portugal.