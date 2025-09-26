Morreu o ator Luís Aberto

Os chefes das equipas de urgência do hospital de Famalicão, que tinham apresentado pedidos de demissão, decidiram suspender essa decisão. Segundo a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, estes profissionais “estão a colaborar ativamente, com o Serviço e com o Conselho de Administração, para, tão rapidamente quanto possível, se ultrapassarem definitivamente os problemas referidos”.

Em comunicado, a administração reconhece que “durante o período do verão a ULS enfrentou algumas dificuldades inesperadas, exclusivamente no preenchimento integral das equipas médicas da triagem, com impacto na organização do trabalho do SUMC e, por vezes, no tempo de resposta”. No entanto, garante que essas dificuldades “nunca comprometeram a prestação e cuidados de saúde” e têm vindo a ser resolvidas, com a expetativa de que “a normalidade do atendimento regressará muito brevemente ao SU”.

A ULS salienta ainda que “todas as especialidades médicas continuaram a operar com normalidade”, assegurando a resposta clínica necessária aos utentes, e que as urgências de Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia “não sofreram qualquer constrangimento”.