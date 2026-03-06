Morreu o padre famalicense João da Costa Rego

O padre famalicense João da Costa Rego faleceu esta sexta-feira, 6 de março de 2026, aos 91 anos.

Nascido a 24 de janeiro de 1935, na freguesia de Vale S. Cosme, em Vila Nova de Famalicão, foi ordenado presbítero a 8 de dezembro de 1963, em São Paulo, no Brasil.

Depois de regressar a Portugal, em 1991, foi nomeado pároco das paróquias de Alheira – Santa Marinha, Igreja Nova – Santa Maria e Alvito – São Pedro, no concelho de Barcelos. Em 1994 passou a servir as comunidades de Faria – Santa Maria e Vilar de Figos – São Paio, igualmente no arciprestado de Barcelos.

Dois anos mais tarde, em 1996, assumiu as funções de reitor e capelão da Ordem Terceira de São Domingos e do Lar de Santo António, na cidade de Guimarães.

A missa exequial está marcada para domingo, dia 8 de março, às 15h00, na igreja paroquial de São Paio, em Guimarães, e será presidida por D. Delfim Gomes, bispo auxiliar de Braga.