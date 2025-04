Morreu o Papa Francisco (1936 – 2025)

Depois de um período marcado pelo mau tempo, com chuva, vento e agitação marítima, o sol deverá regressar já na próxima semana.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o tempo muda esta terça-feira, com o regresso do sol e a subida da temperatura máxima até aos 26 graus.

