Morreu uma das mulheres mais velhas do Minho: Tinha 108 anos

Os clubes filiados nas provas da AF Braga são obrigados a apresentar um gestor de segurança a partir do dia 1 de agosto, em todas as competições masculinas e femininas, nos escalões seniores, juniores, juvenis e iniciados.

A direção da AF Braga vai levar a efeito ações de sensibilização e orientação com os clubes filiados, de modo a que todos se adaptem ao cumprimento da legislação. A primeira ação terá lugar a 27 de julho (sábado), com início às 9h30, no auditório n.º 1 da AF Braga.

Desde já informa que o gestor de segurança terá de estar presente nos jogos oficiais, isto independentemente da comparência de forças de segurança (GNR ou PSP) e/ou de ARD (segurança privada). Os clubes deverão designar as pessoas afetas a este compromisso e inscrevê-las na plataforma Score. Sendo que os gestores de segurança de cada clube devem realizar a formação adequada, ministrada pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD). Após a formação, os clubes deverão transmitir à APCVD e à AF Braga os dados relativos a cada gestor.