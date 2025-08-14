Concelho, Sociedade

Mostra Comunitária anima Abade de Vermoim esta quinta e sexta-feira

O Adro da Igreja de Abade de Vermoim recebe esta quinta e sexta-feira a Mostra Comunitária.

As festividades arrancam na quinta-feira, dia 14, com música gravada a partir das 9h00 e, durante a tarde, a animação dos Zés P’reiras de Barcelinhos, que percorrerão a freguesia. A abertura oficial da Mostra Comunitária acontece às 19h00, seguindo-se, às 21h00, a Procissão de Velas acompanhada pelos escuteiros de Antas. A noite continua com a atuação da Banda Kontalento, às 22h30, e encerra com uma grandiosa sessão de fogo de artifício à meia-noite e meia.

Na sexta-feira, dia 15, a Mostra Comunitária reabre às 9h00. A manhã contará com Missa Solene, às 10h30, acompanhada pelo Duo Polifonia. À tarde, o programa prossegue com a recitação do terço às 15h00, seguida da majestosa procissão em honra de Nossa Senhora da Abadia, novamente acompanhada pelos escuteiros locais. A partir das 17h00, haverá música e folclore com o Rancho Folclórico de S. Pedro de Bairro, João Claro & Benvinda Costa.

A encerrar as celebrações, às 21h30, sobe ao palco Vitor Faria e a sua banda, ficando o último momento da festa reservado para o fogo de artifício, marcado para as 23h00.

Famalicão: João Nascimento lidera lista da Coligação à Assembleia Municipal

João Nascimento, que tinha substituído Nuno Melo, atual ministro, no decurso deste mandato, encabeça a lista à Assembleia Municipal pelo CDS, conforme acordo com o PSD. O segundo da lista permanece o social democrata Jorge Paulo Oliveira, atual líder da bancada.

Da lista que a coligação entregou esta quinta-feira no tribunal, não faz parte Sofia Fernandes, ao contrário do que o partido tinha anunciado há dias, em comunicado.

O PSD propõe, ainda, Daniela Torres, Pedro Santos, Paula Azevedo, Lucas Vilela, Maria de Fátima Azevedo, Rui Santos, Maria Orminda Marques, João Pedro Araújo, Teresa Peixoto, Paulo Reis, João Miguel Fontes, Maria Antónia Oliveira e Susana Ferreira.

O CDS, além de João Nascimento, tem na lista Ana Raquel Carvalho, Francisco Amaro Oliveira, Domingos Freitas, Cármen Araújo e Hugo Machado.

Estes são os primeiros 20 nomes indicados pelos dois partidos da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão.

Nota para a ausência de Armindo Gomes que liderou, nos últimos anos, a bancada do CDS.

A lista contempla 40 candidatos efetivos.

Famalicão: Lista de Mário Passos com novidades

Na manhã desta quinta-feira, a coligação Mais Ação, Mais Famalicão entregou, no tribunal, as listas candidatas aos órgãos autárquicos para o ato eleitoral de outubro próximo.

A lista para a Câmara Municipal é liderada pelo atual presidente, Mário Passos, com o segundo lugar a pertencer a Hélder Pereira, atual vereador e indicado pelo CDS.

A primeira novidade da lista é a número 3, Susana Pereira, ex-presidente da Junta de Riba de Ave que aparece como independente. Depois, segue-se Augusto Lima e Pedro Oliveira, atuais vereadores e militantes do PSD.

O sexto lugar é para mais uma mulher e é uma novidade: Vânia Marçal, responsável pela Proteção Civil, indicada pelo PSD. O CDS volta à lista no sétimo lugar, com Isaque Pinto, e no oitavo lugar outra surpresa. Trata-se de António Oliveira, atual autarca de Joane, proposto pelo PSD.

A lista é composta por mais três candidatos efetivos: Judite Costa, pelo PSD, Pedro Tiago Oliveira, pelo CDS, e Lara Rebelo, pelo PSD.

Desta lista saem Sofia Fernandes, atual deputada na Assembleia da República e líder da concelhia do PSD; Ricardo Mendes que se candidata à União de Freguesias de Famalicão e Calendário; e a vereadora Luísa Azevedo.

De destacar que as três vilas estão representadas na lista do PSD/CDS, sublinhando-se que Riba de Ave, por Susana Pereira, aparece em lugar de destaque.

Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara, eurodeputado e líder da distrital do PSD, é o mandatário da candidatura de Mário Passos.

Gasóleo mais barato a partir de segunda-feira

A próxima semana vai arrancar com uma nova atualização do preço do gasóleo.

Segundo a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para ficar 1,5 cêntimos mais barato por litro.

No caso da gasolina, não se prevê nenhuma alteração.

Famalicão manifesta solidariedade a São Vicente após tempestade em Cabo Verde

O Município de Vila Nova de Famalicão expressou a sua solidariedade à cidade e ao povo de São Vicente, em Cabo Verde, na sequência dos trágicos acontecimentos provocados pela forte tempestade que, na madrugada da última segunda-feira, atingiu aquela cidade, tendo provocado cheias e feito várias vítimas.

Em missiva enviada ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, o presidente da autarquia famalicense, Mário Passos, escreveu: “Associo-me à dor de todos quantos perderam familiares e amigos neste trágico acontecimento. O Município de Vila Nova de Famalicão está disponível para prestar o apoio possível, contribuindo para a recuperação do território e para o restabelecimento da normalidade.”

O autarca famalicense reforçou ainda que “os laços que unem Famalicão e São Vicente vão muito além do protocolo de geminação, são laços de amizade e solidariedade que se mantêm vivos há mais de duas décadas”.

Recorde-se que Vila Nova de Famalicão e o Município de São Vicente estão geminados desde 2001, numa relação que tem resultado em cooperação institucional, intercâmbios culturais e desportivos, e apoio socioeducativo.

Famalicão: Várias zonas de Joane sem água devido a rotura de conduta

Uma rotura numa conduta de abastecimento provocou esta quinta-feira a interrupção do fornecimento de água em várias zonas da vila de Joane, em Famalicão.

De acordo com a autarquia, a avaria foi rapidamente detetada e as equipas técnicas encontram-se no local a proceder às reparações necessárias.

A normalização do fornecimento está prevista para as próximas horas.

Famalicão: Diretor Técnico Nacional elogia condições da Academia

Na passada terça-feira, responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol visitaram a Academia do Futebol Clube de Famalicão. A FPF esteve representada por Óscar Tojo, Diretor Técnico Nacional, e Ricardo Duarte, Coordenador Técnico de Futebol Masculino, que conheceram o espaço, quer a ala dedicada à equipa principal quer a parte reservada para os escalões de formação.

Óscar Tojo considerou que o Futebol Clube de Famalicão “está num caminho de progressão, tendo como premissa oferecer condições de excelência para potenciar o talento dos jovens”, que, do seu ponto de vista, “tem vindo a ser expresso na equipa principal”.

A presença significativa de jogadores do clube, nos últimos três anos, nas seleções nacionais foi o motivo maior para esta visita, com o responsável técnico federativo a confessar-se “surpreendido com as atuais condições existentes na Academia”. Óscar Tojo fala da “crescente evolução do clube nas últimas temporadas”, numa trajetória suportada “pelo excelente trabalho” do presidente da SAD, Miguel Ribeiro.

Este encontro teve a finalidade de estreitar relações entre os responsáveis das duas instituições, apresentar a nova estrutura técnica nacional e o cronograma das atividades das seleções nacionais, bem como a partilha de aspetos metodológicos.

Estes responsáveis vão continuar a visitar os clubes para conhecerem as condições que dispõem e falar com responsáveis “para que possamos transmitir os nossos desafios metodológicos e escutar igualmente as preocupações dos clubes a vários níveis”, salientou Óscar Tojo. O Diretor Técnico Nacional fala de um momento de partilha muito importante, “pois abordámos fatores que possam afetar o rendimento diário dos jogadores, a participação nas seleções nacionais e ainda os quadros competitivos”.

