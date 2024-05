Mostra Comunitária de Ruivães acontece este sábado

No arranque da próxima semana prevê-se uma nova atualização do preço dos combustíveis.

Segundo a imprensa especializada gasolina e gasóleo devem ficar mais baratos. A descida deverá rondar os 0.02€ por litro no gasóleo e 0.025€ na gasolina.

Cálculos feitos pela Executive Digest dão conta que abastecer um depósito de 60 litros de gasolina 95 está 10 euros mais caro do que em janeiro deste ano, fruto dos sucessivos aumentos. No caso do gasóleo. No caso do gasóleo, e tendo por base a mesma comparação, atestar o carro fica 1.44€ mais caro que no início do ano.