Famalicense atropelado por máquina de 15 toneladas: Já saiu do coma mas continua em estado grave

O homem da freguesia de Mouquim que, a semana passada foi colhido por uma máquina pesada enquanto efetuava trabalhos numa estrada em Santa Marta de Portuzelo, já saiu do coma.

O trabalhador ficou em estado crítico depois de uma máquina com 15 toneladas lhe passou por cima de uma perna. Depois de assistido no local, foi enviado para o Hospital de Viana do Castelo e transferido depois para o Hospital de Braga.

Segundo avança o jornal O Minho, o famalicense saiu do coma na última quinta-feira, no entanto, ainda se mantém em estado grave.